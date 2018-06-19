Матч века для сборной России. Кто улыбнется вечером - Дзюба или Салах?

Перед матчем с Египтом Артем ДЗЮБА улыбается. Какая реакцию будет у него вечером? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 19 июня.

МАТЧ ВЕКА ДЛЯ РОССИИ. Моуринью прав. Россия не должна стесняться играть вничью с Египтом

Жозе Моуринью сделал заявление – ничья, скорее всего, пропустит Россию в плей-офф. Особенный поставил на счет 2:2. Ясно, что португалец не открыл Америку. Все знают расклады. Однако в словах Моуринью гораздо больше глубины. Дмитрий СИМОНОВ объясняет суть мнения португальца.

ЗВЕЗДА. Салах, ты нужен России!

Игорь РАБИНЕР пожелал, чтобы Салах сыграл против России. По его мнению, так будет лучше для нас в любом случае. В конце концов, даже подсознательной мысли: "Да что этот Египет без Салаха стоит?" в умах наших футболистов не будет. Так что прав Черчесов: "Дай бог здоровья Салаху!" А всей сборной России – таких же разума и концентрации, духа и настроя, как в первом матче.

СОВЕТЫ. За левой ногой – следить, левое плечо – не беречь. Как остановить Салаха

По всей видимости, главная звезда сборной Египта, нападающий Мохамед Салах, выйдет на поле против сборной России. Михаил ГОНЧАРОВ объясняет, как можно нейтрализовать сильные стороны нападающего.

ЛЕГЕНДА. Паоло Росси: "Головин готов для "Ювентуса"

Эксклюзивное интервью чемпиона-1982 в составе сборной Италии, лучшего бомбардира того турнира, обладателя "Золотого мяча-1982", одного из самых известных нападающих в истории мирового футбола, выступавшего за "Юве" и "Милан".

ОТКРЫТИЕ. "Ни хулиганов, ни произвола полиции". Английская пресса в восторге от России

Перед стартом чемпионата мира в России британская пресса писала об ужасах, которые ждут болельщиков сборной Англии, если они все-таки решатся на путешествие. Но после первого матча в Волгограде, в котором англичане обыграли команду Туниса (2:1), отклики были совершенно иными. Британцы сделали для себя открытие!

ВСЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ. Тренер Овечкина и Кузнецова ушел из "Вашингтона"

Барри Тротц покинул пост главного тренера "Вашингтона", подав в отставку. Сразу после того, как принес клубу первый в его истории Кубок Стэнли. И это, конечно, огромный сюрприз. Игорь ЕРОНКО объясняет, как такое могло произойти.

ЖАДНОСТЬ И РАЦИОНАЛИЗМ. Кто виноват в том, что "Вашингтон" потерял тренера?

Александр Овечкин остановил свою деградацию, изменил свою игру и вернулся в число лучших хоккеистов НХЛ. Евгений Кузнецов вырос из "проблемного" европейца в топ-центра, который определяет игру своей команды. Джон Карлсон наконец-то показал себя на уровне сильнейших атакующих защитников лиги. Команда взяла главный трофей заокеанского хоккея, а тренер ушел… "СЭ" разбирается в причинах этого бардака.

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