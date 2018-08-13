Каррера перед бурей спокоен, Семин буксует и со Смоловым, голландцы хвалят Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 13 августа.

"СПАРТАК" – ПАОК. Битва за 20 миллионов евро

Завра "Спартак" проведет чуть ли не главный матч сезона. На "Открытие Арене" пройдет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. В первой встрече красно-белые, как помните, вели 2:0, но уступили 2:3. А сегодня, за день до игры, прошли официальные мероприятия – в частности пресс-конференция Массимо Карреры. И в частности итальянец рассказал о составе и доверии молодым. В среду снова будет экспериментальный состав?

ПОРАЖЕНИЕ. Нулевой "Локомотив". К Семину есть вопросы

"Локомотив" в это летнее трансферное окно просто лучший. Смолов, Хеведес, Крыховяк. А еще Идову, Жемалетдинов, продленные контракты с шестью игроками (например, с Фарфаном), выкуп у "Лилля" Эдера – автора золотого гола в матче с "Зенитом". Просто великолепно: и чемпионский состав сохранен, и мощные трансферы осуществлены – не сбитых летчиков купили, а парней в самом соку. Переход Смолова в "Локомотив" для России – это как переход Криштиану в "Ювентус" для мира. Суперзвезда, супербомбардир. "Паненка" в четвертьфинале ЧМ уже в прошлом, забудьте про нее. Но что мы получили? Поражение во встрече за Суперкубок, провал с "Оренбургом". А скоро Лига чемпионов…

ЭКСКЛЮЗИВ. "Это героический поступок". Тренер "Оренбурга" – о победе над "Локо"

Владимир Федотов и его "Оренбург" преподнесли главную сенсацию старта сезона. Дома они победили действующего чемпиона и забрались на вторую строчку турнирной таблице. В чем секрет оренбуржцев? Рассказывает главный тренер клуба.

ЛЕГИОНЕР. "Сильный иностранный специалист, приятный человек, веселый". Что говорят о Слуцком в Голландии

Российский тренер провел уже четыре матча с голландской командой и успешно стартовал в чемпионате – в воскресенье "Витесс" победил "Гронинген" (5:1). Мы задали четыре вопроса о Слуцком журналистам и болельщику из Арнема. Спойлер – им все нравится.

ЧЕМПИОН. "Кузнецов талантлив и харизматичен. Овечкин – русский богатырь". Дмитрий Орлов – в гостях "СЭ"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в минувшем сезоне поднял главный клубный трофей в хоккее над головой. А на днях пришел в редакцию "СЭ" и рассказал, как "Столичные" шли к историческому успеху, где праздновали победу, а также порассуждал о чемпионате мира по футболу и значках заслуженных мастеров спорта, которые получили футболисты сборной России.

СИТУАЦИЯ. Сон Хын Мин спасается от службы в армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин будет вынужден пропустить несколько матчей чемпионата Англии – с "Фулхэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфордом". Ему обязательно нужно сыграть за сборную Кореи на Азиатских играх в Индонезии и обязательно нужно завоевать золотую медаль. Дело в том, что 26-летний футболист до сих пор не отслужил в армии. В Корее всеобщая воинская обязанность, и по закону каждый мужчина до 28 лет должен быть призван на службу, которая обычно длится 21 месяц. Чтобы избежать жизни в казарме корейцу нужно добыть золото для своей родины.

МАТЧ ТУРА. Бердыев и Семак. Очерк о дружбе

Сегодня в матче 3-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом" встретятся хорошо знакомые друг с другом тренеры – Курбан Бердыев и Сергей Семак. Вспоминаем историю их приятельских отношений.

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