Федун не хвалит сборную, ЦСКА покупает защитника, Россия празднует плей-офф ЧМ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 20 июня.

РОССИЯ-2018. Первые!

Две победы подряд. И вот Россия досрочно, к середине (!) второго (!) матча, выходит в плей-офф чемпионата мира – де-юре это должно случиться завтра, после матча Уругвай – Саудовская Аравия. Но всем все ясно уже сейчас. Мы рвем соперников в клочья, забиваем нереально много голов, летаем по полю, приводим в восторг весь мир. И снова обращаем жителей России в футбольную веру. Хотя еще недавно в стране царил футбольный атеизм. Мощный комментарий Дмитрия СИМОНОВ на победный результат.

РАСКЛАДЫ. Россия выйдет в плей-офф, если Уругвай не проиграет аравийцам

Если в среду в Ростове-на-Дону Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, то российская команда точно сыграет в плей-офф. Если победят аравийцы, то все решится в 3-м туре группового этапа. Разобрали всевозможные турнирные варианты.

СКЕПТИЦИЗМ? Леонид Федун: "Только ленивый не поливал Черчесова, а теперь его пытаются засыпать лепестками роз"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сдержано оценил результат сборной России на домашний ЧМ. Дал бизнесмен оценку и действиям Артема Дзюба, но в то же время подчеркнул, что не стоит пока носить Станислава Черчесова на руках.

ТРИУМФ. Белая ночь российского счастья

Невский проспект гудел, словно стадионы чемпионата мира-2010 в Южной Африке от вувузел. На клаксоны безостановочно жали все без исключения водители главной магистрали центра Петербурга – и не потому, что застряли в безвылазной пробке. А потому, что надо же было как-то поделиться с миром своей радостью! Игорь РАБИНЕР рассказывает, как Северная столица провела ночь после победы.

ЭКСКЛЮЗИВ. Йозеф Блаттер: "Русские вложили в ЧМ-2018 всю душу"

Во вторник в Москву из Цюриха прилетел Йозеф Блаттер, экс-президент Международной федерации футбола, во многом благодаря кому наша страна получила право принять чемпионат мира-2018. Швейцарец, у которого сложились добрые отношения с "СЭ", побеседовал с корреспондентом нашего издания Александром БОБРОВЫМ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СОПЕРНИК. Криштиану, удались с Ираном! 10 ИЗ 11 португальцев можно брать тепленькими

Португальцы в матче с Марокко, можно сказать, не помышляли об атаках. Даже у Роналду моментов во втором тайме не было, а это о многом говорит. Каким-то чудом чемпионы Европы все-таки отстояли три очка – 1:0. Но если бы сборная России могла выбирать себе соперников по плей-офф, то к Португалии точно стоило бы присмотреться. Потому что команду эту можно уверенно обыгрывать! Особенно если поймать кураж. Но это если убрать Роналду...

ТРАНСФЕР. Новый защитник ЦСКА. Он и правда так хорош?

Чудеса иногда действительно случаются. Представьте себе: ЦСКА покупает футболиста дороже миллиона евро – можно сказать, историческое событие. А если без иронии, этим летом в клубе начнется перестройка, и тут уже придется раскошелиться. И вот первый пошел. Сколько их еще будет?

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