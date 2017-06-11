Эксклюзивный Слуцкий, десима Надаля и финал Малкина

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Слуцкий: "Как я возглавил "Халл" (часть 1)
Первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.
МНЕНИЕ. Харри Реднапп: "В будущем Слуцкий может возглавить "Челси"
Главный тренер "Бирмингем Сити" поделился с "СЭ" мнением о своем новом сопернике по первенству Англии. Харри Реднапп согласен, что Леонид Слуцкий после "Халл Сити" вполне способен пойти на повышение.
ИНСАЙД. Шандор Варга: "Венгер приедет на Кубок конфедераций смотреть на Головина"
Известный агент – об интересе лондонского "Арсенала" к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Насколько реален переход, отвечает Шандор Варга.
ЭКСПЕРТ. "Ибрагимович и Халк – отыгранные. И "Зениту" они не нужны"
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" оценивает перспективы Александра Головина в случае отъезда в Англию, рассуждает о трансферах "Зенита" и видит позитив у сборной России. Как всегда – небанально и со знанием дела.
ТРАВМА. Шарапову дисквалифицировало больное бедро
Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон. "СЭ" разбирается, что же это значит.
ДЕСЯТИКРАТНЫЙ. Парижанин Надаль
Рафаэль Надаль стал первым, кто смог выиграть одиночный разряд турнира "Большого шлема" десять раз. В воскресенье теннисист в финале Roland Garros в трех сетах победил Стэна Вавринку.
ФИНАЛ. Малкин или Кросби?
Сегодня ночью "Питтсбург" постарается поставить точку в финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" в гостевом шестом матче. "СЭ" рассуждает о том, кто может получить приз самому ценному игроку плей-офф – "Конн Смайт Трофи".
evgehoka
https://protect-sc.ru/chechly-for-phone/chehly-dlya-iphone/chehly-dlya-iphone-7.html
20:35