ЧМ-2018 – официально лучший в истории. Битва Модрича с Мбаппе. И как достать билеты на финал

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 июля.

ПРИЗНАНИЕ. "Лучший чемпионат мира в истории. Я докажу..." Инфантино – о турнире в России и будущем

Пресс-конференция президента ФИФА была посвящена подведению предварительных итогов чемпионата мира и не только. Он отвечал на вопросы мировой прессы полтора часа. Любопытно, что он был в красной куртке с надписью "волонтер", а вопросы он получал и неудобные, и смешные.

ДИСКУССИЯ. Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?

После поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России ушла на каникулы – очередной матч наша национальная команда теперь проведет только осенью. Тем временем, 31 июля у Станислава Черчесова заканчивается контракт. Что будет дальше?

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Жирков: "Смолов в раздевалке извинился и сказал: "Мы не попали в полуфинал из-за меня"

Если Сергей Игнашевич и Александр Самедов все решили сразу, то Юрию Жиркову решение закончить карьеру в сборной, судя по всему, далось более мучительно. И о своем решении он объявил в интервью Игорю РАБИНЕРУ. В истории российского футбола и его людей перевернута очень важная и достойная страница. И по реакции болельщиков на это известие стало понятно, как они Жиркова любили и ценили.

МНЕНИЕ. Дзюба, которого мы полюбили вместе с тобой

Всего несколько месяцев назад положение Артемы Дзюбы было весьма плачевным. Разумеется, с чисто футбольной точки зрения. "Зенит" в лице Роберто Манчини решил от него избавиться. В сборную форварда не вызывали. В родной Москве красно-белые при встрече освистывали. Но сегодня Дзюба – главный герой. К этому привела целая цепочка событий, завершившаяся голами на чемпионате мира и душевными репликами нападающего.

ФИНАЛ. Модрич или Мбаппе? Кто будет лучшим игроком ЧМ-2018

В своем нынешнем виде приз лучшему футболисту ЧМ существует с 1982 года. Его получали Росси, Марадона, Скилаччи, Ромарио, Роналдо, Кан, Зидан, Форлан и Месси. Таким образом нынешний обладатель "Золотого мяча" (не путать приз с ежегодной наградой лучшему футболисту года в Европе) станет юбилейным десятым по счету. Обращает на себя внимание любопытная статистика: начиная с Роналдо в 1998 году, трофей неизменно вручали представителю команды, не ставшей чемпионом. Как будет в этот раз?

ИНСТРУКЦИЯ. На финал еще можно попасть. Англичане сдают билеты!

Итак, до финала чемпионата мира остается всего пара дней. Интриги больше нет, обладатели билетов на главный матч четырехлетия знают, на что пойдут. Франция – Хорватия, самые крепкие команды этого чемпионата. И теперь – самое статусное противостояние турнира. Если вы считаете, что не можете такое пропустить и обязаны быть в воскресенье в "Лужниках", то вот несколько способов, как попасть на финал.

СОГЛАСНЫ? Отдайте "Золотой мяч" Модричу, он заслужил

Лука Модрич играет в "Реале", выиграв все, что только возможно. Но там был человек, у которого за 120 миллионов подписчиков в Инстаграме, сотни голов и пять "Золотых мячей". Хорват же как реальный претендент на почетный приз лучшему игроку Европы и мира никогда не рассматривался. Теперь же он 100-процентный кандидат. Даже фаворит. Дискуссионный вопрос?

ТОЧКА. Абрамович уволил Конте. Конте победил

"Челси" официально объявил о том, что должно было случиться еще полтора месяца назад – Антонио Конте ушел с поста главного тренера команды. Объясняем, почему происходящее в лондонском клубе напоминает бардак. А там и правда доходило до абсурда.

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