Павел Кулижников: "В 17 лет купил энергетик, и там были запрещенные вещества. Мне за ту ошибку всю жизнь страдать?"

Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников подчеркнул, что никогда намеренно не употреблял запрещенные препараты. Россиянин не получил допуск на Олимпиаду в Пхенчхане, как и все спортсмены спринтерской группы Дмитрия Дорофеева.
– Я в 17 лет купил в магазине энергетический напиток, и там были запрещенные вещества, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Но я никогда не мошенничал, не пытался обманным путем получить преимущество, принимая, например, стероиды. Мне за ту ошибку всю жизнь страдать? И опять же. Сейчас наших спортсменов не берут на Игры уже просто потому, что они когда-то получили один флажок в системе ADAMS – она не работала, например... Как это?
Это все неправильно, все перешло в политику, даже многие люди за рубежом это понимают, я видел их высказывания, они говорят, что это беспредел. Мы вынуждены играть по заданным для нас правилам. Это неправильно. Должны быть какие-то рамки!
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https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180126/1131642284.html
EstStar
а что Бэннера сюда пришла ? у время скакать ,
18:40
echo2011
По правилам нужно было играть,когда в Крым полезли в 2014 году.И не Кулижникову,естественно...
18:14
Don
Спринт, а он в 17 мировые рекорды крушил?) Не устал уже балаболить?)
18:11
Спринт
Даже смешно читать. Купил Паша энергетик в комке, и как давай мировые рекорды крушить! Даже в русских сказках правдоподобнее всё выглядит.
17:37
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Да хватит уже адвокатов тут из себя изображать!!!! Кулиджу -- 23.. ШЕСТЬ ЛЕТ назад сотовые==смартфоны==планшеты==кампутеры==нубуки , ну т.е. ЧТО-- ТО из них были уже у ВСЕХ!!!! Если лысый мальчик спортом занимался, то на ""ВИКИ"" мог набрать слово "энергетики" и МНооооооГОЕ узнал бы о них!!!!!
17:33
rusfed 2.0
Что бы он там ни выпил, это никак не было связано со спортом. Обидная ошибка, такая же, как у Юскова - марихуана
17:23
джoн
тут собрались одни чмыри? двое первых точно!
17:17
EstStar
нормальный энергетик все без алкоголя, ненадо сюда свой ягуар который пьёшь в подворотне называть энергетиком
17:15
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЭНЕРГЕТИК --- напиток с содержанием алкоголя.... ТЕБЕ на каких онованиях в 17 лет продали???? Значит, просил взрослого дяденьку купить??? Значит, знал, что нарушал ДАЖЕ КОНСТИТУЦИЮ РФ !!!!!!
17:10