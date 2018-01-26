Павел Кулижников: "В 17 лет купил энергетик, и там были запрещенные вещества. Мне за ту ошибку всю жизнь страдать?"

Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников подчеркнул, что никогда намеренно не употреблял запрещенные препараты. Россиянин не получил допуск на Олимпиаду в Пхенчхане, как и все спортсмены спринтерской группы Дмитрия Дорофеева.

– Я в 17 лет купил в магазине энергетический напиток, и там были запрещенные вещества, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Но я никогда не мошенничал, не пытался обманным путем получить преимущество, принимая, например, стероиды. Мне за ту ошибку всю жизнь страдать? И опять же. Сейчас наших спортсменов не берут на Игры уже просто потому, что они когда-то получили один флажок в системе ADAMS – она не работала, например... Как это?

Это все неправильно, все перешло в политику, даже многие люди за рубежом это понимают, я видел их высказывания, они говорят, что это беспредел. Мы вынуждены играть по заданным для нас правилам. Это неправильно. Должны быть какие-то рамки!