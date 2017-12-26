Конькобежец Кузнецов: "На слушаниях МОК нас не слышали, они спали на заседаниях и половины фамилий толком не знали"

Российский конькобежец Артем Кузнецов отметил, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) была предвзята по отношению к российским спортсменам. Также он выразил надежду на адекватное решение суда в Швейцарии.

– Думаю, шансов на наш допуск много, – цитирует "Р-Спорт" Кузнецова. – Я пессимист, конечно, но я надеюсь. Доказательства против нас из ряда вон выходящие. По здравому смыслу должны снять с нас обвинения. На слушаниях было иначе: нас обвинили, нас не слышали, спали на заседаниях и половины фамилий толком не знали кого обвиняют.

В принципе, это был конвейер. Для них мы одинаковы и все виноваты. А тут суд будет на швейцарской территории, самый гуманный суд в мире.

Напомним, Кузнецов был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Дениса Освальда. Позже стало известно, что он включен в предварительную заявку российских спортсменов для участия в Олимпиаде.