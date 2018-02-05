Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения комиссии МОК отказать в допуске к Олимпиаде-2018 15 россиянам предложила проверить самих членов организации на допинг. Ранее 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, было отказано в участии в Играх.
"Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?" – написала в Фейсбуке Захарова.
Papa Dolphin
Захарова предложила проверить членов МОК на допинг-----------------Зачем? Они спортсмены? Что за очередные тупые высказывания российских чинуш. Иногда лучше жевать, чем говорить
10:56
rashlim
Ага, финансовый.
10:53
Lennon
Справку из ПНД у них взять!!!
10:51
shur
Или на коррупцию?
10:49
rusfed 2.0
если Захарову заменить на Губерниева, заметим ли мы разницу?
10:41