10:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Захарова предложила проверить членов МОК на допинг

5

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения комиссии МОК отказать в допуске к Олимпиаде-2018 15 россиянам предложила проверить самих членов организации на допинг. Ранее 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, было отказано в участии в Играх.

"Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?" – написала в Фейсбуке Захарова.

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать
5
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Papa Dolphin

Захарова предложила проверить членов МОК на допинг-----------------Зачем? Они спортсмены? Что за очередные тупые высказывания российских чинуш. Иногда лучше жевать, чем говорить

10:56

rashlim

Ага, финансовый.

10:53

Lennon

Справку из ПНД у них взять!!!

10:51

shur

Или на коррупцию?

10:49

rusfed 2.0

если Захарову заменить на Губерниева, заметим ли мы разницу?

10:41