Захарова предложила проверить членов МОК на допинг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения комиссии МОК отказать в допуске к Олимпиаде-2018 15 россиянам предложила проверить самих членов организации на допинг. Ранее 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, было отказано в участии в Играх.

"Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?" – написала в Фейсбуке Захарова.

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