В Пхенчхане усилился ветер и сбивает с ног. Видео

В Пхенчхане наблюдается резкое усиление ветра. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых их попросили по возможности оставаться дома, сообщает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе.
У нас тут ветер подул! Сносит с ног! #Olympics pic.twitter.com/OiknauaAbg– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.
nailsh78
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. Змейкой мчится по земле легкая поземка. Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. Это празднует февраль Армии рожденье.
07:58