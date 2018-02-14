В Пхенчхане усилился ветер и сбивает с ног. Видео

В Пхенчхане наблюдается резкое усиление ветра. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых их попросили по возможности оставаться дома, сообщает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе.