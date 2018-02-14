07:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В Пхенчхане усилился ветер и сбивает с ног. Видео

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В Пхенчхане наблюдается резкое усиление ветра. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых их попросили по возможности оставаться дома, сообщает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе.

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nailsh78

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