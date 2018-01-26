В ОКР объяснили, почему не откроют в Пхенчхане Дом болельщика России

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов на официальном сайте организации дал разъяснения по вопросу о Доме болельщиков на зимних Олимпийских играх-2018 в Корее. Ранее глава ОКР Александр Жуков сообщил, что комитет отказался от идеи открытия "Русского дома" или Дома болельщика в Пхенчхане, потому что "МОК запрещает альтернативные церемонии награждения".

– Олимпийский комитет России на этот раз действительно отказался от организации традиционного Дома болельщиков, который мы делали на всех последних крупных олимпийских соревнованиях, начиная с Игр 2014 года в Сочи, – сообщил Выборнов. – Дом концептуально создавался именно для болельщиков, причем всех желающих его посетить, а главной составляющей программы мероприятий были церемонии чествования и награждения российских спортсменов, завоевавших медали.

Сейчас, как известно, членство ОКР в МОК временно приостановлено. Международный олимпийский комитет не разрешил при этом проведение каких-либо дополнительных или альтернативных торжественных церемоний с участием наших спортсменов. В связи с этим Дома болельщиков под эгидой ОКР в столице Игр не будет.

Вместе с тем пока сохраняется вероятность того, что тот или иной центр для российских болельщиков под условным названием Дом спорта в Пхенчхане сделает какая-нибудь другая заинтересованная в реализации такой идеи организация. Думаю, что ясность окончательно наступит в течение недели.

Напомним, впервые "Русский дом" появился на зимней Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере по инициативе занимавшего пост президента ОКР Виталия Смирнова как место отдыха спортсменов. Затем он был представлен на Играх 1996 – 2010 года, а в Лондоне-2012 в преддверии домашних Игр-2014 носил название Russia Sochi Park. В Сочи-2014 работал Дом болельщика, также он был организован на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.