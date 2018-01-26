"МОК запрещает альтернативные церемонии награждения". Почему в Пхенчхане не будет "Русского дома"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что у российской стороны есть ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр-2018 в Корее. По его словам, это стало причиной отказа от идеи организации "Русского дома" в Пхенчхане. Однако Жуков не стал отрицать, что "Русский дом" может организовать какая-то другая организация.

– ОКР не будет делать "Русский дом" на Олимпиаде, – приводит РИА "Новости" слова Жукова. – Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит.

Информации о том, будет ли это делать кто-то еще, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет.

ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" во время Олимпиады-2018