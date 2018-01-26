15:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"МОК запрещает альтернативные церемонии награждения". Почему в Пхенчхане не будет "Русского дома"

Наградить россиян в "Русском доме" с государственными символами не получится. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Наградить россиян в "Русском доме" с государственными символами не получится. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что у российской стороны есть ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр-2018 в Корее. По его словам, это стало причиной отказа от идеи организации "Русского дома" в Пхенчхане. Однако Жуков не стал отрицать, что "Русский дом" может организовать какая-то другая организация.

– ОКР не будет делать "Русский дом" на Олимпиаде, – приводит РИА "Новости" слова Жукова. – Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит.

Информации о том, будет ли это делать кто-то еще, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет.

ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" во время Олимпиады-2018

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180126/1131639668.html

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Gangtrang

Sak деньги уже давно попилили за это можешь даже не волноваться..

17:46

Serenky25

какая разница где водку жрать? Любой кабак и шампанское на вынос под гимн. Мамаева и Кокорина освободить от сборов. Пусть мастер класс проводят.

17:23

sakusda

да и дай Бог,хоть деньги бюджетные не попилят.

16:12

MarkThess

А как же "русский мир"?!

15:25

al_koka

комент верните

15:16

bibik.i

Страна России на олимпиаде не будет, так какой к лешему Русский Дом?

15:14

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Да, тут же возник вопрос.. А кого ВООБЩЕ из той группы псевдо--патриотов № 169 кто--то награждать собрался???? Ради пары "бронз" и трёх--четырёх "деревяшек" ОПЯТЬ народные деньги на ветер собрались пускать????

15:10

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Не, ну РЕАЛЬНО глупый вопрос -- "почему"????? ПАТАМУ -- ШТА, в свете всех РАНЕЕ озвученных запретов и ограничений, можно будет открыть ТОЛЬКО ""OAR -- хаус /дом/""......

15:07