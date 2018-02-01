Спортивный юрист: "CAS поступил супер профессионально, теперь шансы поехать на Олимпиаду у Устюгова, Шипулина и остальных выросли"

Спортивный юрист Михаил Прокопец, комментируя решение CAS оправдать 28 российских спортсменов, призвал не останавливаться на достигнутом и защищать других атлетов. По словам специалиста, теперь шансы на победу у россиян выросли.

– Если и удивлен решением CAS, то приятно. Спортивный арбитраж разобрал дело суперпрофессионально и показал, что решения МОК имели политический окрас, – сказал Прокопец. – Все эти критерии при допуске, например, о прошлых допинговых делах, не актуальны, что мы доказали на Олимпиаде в Рио.

– В связи с таким решение возросли ли шансы Устюгова, Шипулина, Ана и других опротестовать неприглашение МОК?

– Конечно. Нужно обязательно обращаться в ad hoc CAS (панель, которая будет оперативно в течение трех дней рассматривать иски спортсменов. - Прим. "СЭ") в Корее. Стоит обратиться туда и тем, кого CAS оправдал, но не допустил до Игр в Корее. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее сообщалось, что CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад