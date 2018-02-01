Спортивный юрист: "CAS поступил супер профессионально, теперь шансы поехать на Олимпиаду у Устюгова, Шипулина и остальных выросли"

Спортивный юрист Михаил Прокопец, комментируя решение CAS оправдать 28 российских спортсменов, призвал не останавливаться на достигнутом и защищать других атлетов. По словам специалиста, теперь шансы на победу у россиян выросли.
– Если и удивлен решением CAS, то приятно. Спортивный арбитраж разобрал дело суперпрофессионально и показал, что решения МОК имели политический окрас, – сказал Прокопец. – Все эти критерии при допуске, например, о прошлых допинговых делах, не актуальны, что мы доказали на Олимпиаде в Рио.
– В связи с таким решение возросли ли шансы Устюгова, Шипулина, Ана и других опротестовать неприглашение МОК?
– Конечно. Нужно обязательно обращаться в ad hoc CAS (панель, которая будет оперативно в течение трех дней рассматривать иски спортсменов. - Прим. "СЭ") в Корее. Стоит обратиться туда и тем, кого CAS оправдал, но не допустил до Игр в Корее. (Андрей СИЗЯКИН)
Ранее сообщалось, что CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад
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Don
Beard, гуцул, иди покрышки жги, нечего здесь ошиваться)
14:05
Vittorio-049
ЕСЛИ БАХ НЕ ПРИНЕСЕТ ИЗВИНЕНИЯ, ОН ДОКАЖЕТ ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НАСТОЯЩИМ, САМЫМ ТИПИЧНЫМ ...............ЭТО ПОНЯТНО ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ МИРА
13:15
Vittorio-049
БАХ НЕГОДЯЙ ! ОН ОБЯЗАН ПУБЛИЧНО ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РОССИЕЙ. ДОЛЖНЫ ВСЕ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ, ПРИЧЕМ ПОД СВОИМ ФЛАГОМ И ГЕРБОМ
13:14
sergey.v1968
ха-ха, бородка, противоречишь себе: юридически так - если ты мошенник, но "не пойман", - значит, ты "не вор", поскольку факт твоего мошенничества не доказан, - соответственно, считаешься честным и порядочным. Я понимаю, что у тебя котелок прохудился сегодня значительно ввиду такого неприятного для тебя события, но ты хоть читай, прежде чем публикуешь.
12:55
Zwolle
Beard, если суд не может доказать что человек мошенник, значит он таковым не является.
12:48
v.m.sem
Облом для Антошки...,он уже фрак купил в Думу ходить,Царь его обласкал и нате...забрезжила лимпияда,езжай обламывайся,пыль с ...надцатых мест сдувай....,а кому нужны неудачники?,Царь-то может и передумать...
12:48
Джон....Сильвер
Времени очень мало осталось...но надо пытаться. То, что сейчас едет в Корею - это полная лажа, а не сборная!
12:23