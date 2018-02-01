CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об аннулировании результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи пожизненном отстранении от Олимпиад, информирует официальный сайт суда. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Подробно с этим решением можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечается, в 28 случаях собранных доказательств недостаточно, чтобы установить нарушение антидопинговых правил соответствующими спортсменами. Поэтому санкции, наложенные на них, аннулируются, а их индивидуальные результаты, достигнутые на Играх в Сочи, восстанавливаются.

Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи после доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о межведомственной системе допинг-махинаций в России. После этого Россия лишилась 13 наград Игр 2014 года, потеряв первое место в медальном зачете.

Отметим, решение CAS не означает, что спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года​ в Пхенчхане. Свой вердикт по этому вопросу еще должна вынести комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон.

CAS оправдал следующих спортсменов:

Бобслей

Дмитрий Труненков

Алексей Негодайло

Ольга Стульнева

Людмила Удобкина

Скелетон

Александр Третьяков

Сергей Чудинов

Елена Никитина

Ольга Потылицына

Мария Орлова

Лыжи

Александр Легков

Евгений Белов

Максим Вылегжанин

Алексей Петухов

Никита Крюков

Александр Бессмертных

Евгения Шаповалова

Наталья Матвеева

Коньки

Ольга Фаткулина

Александр Румянцев

Иван Скобрев

Артем Кузнецов

Сани

Татьяна Иванова

Альберт Демченко

Хоккей

Екатерина Лебедева

Екатерина Пашкевич

Татьяна Бурина

Анна Щукина

Екатерина Смоленцева

CAS не оправдал, но снял пожизненное отстранение с 11 россиян (им нельзя выступать на Играх в Пхенчхане, но можно на последующих Олимпиадах):

Бобслей

Александр Зубков

Алексей Воевода

Александр Касьянов

Алексей Пушкарев

Ильвир Хузин

Лыжи

Юлия Иванова

Юлия Чекалева

Анастасия Доценко

Хоккей

Галина Скиба

Анна Шибанова

Инна Дыбанюк