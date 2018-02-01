CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об аннулировании результатов Сочи-2014 и отстранении от Олимпиад

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об аннулировании результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи пожизненном отстранении от Олимпиад, информирует официальный сайт суда. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Подробно с этим решением можно ознакомиться по ссылке.
Как отмечается, в 28 случаях собранных доказательств недостаточно, чтобы установить нарушение антидопинговых правил соответствующими спортсменами. Поэтому санкции, наложенные на них, аннулируются, а их индивидуальные результаты, достигнутые на Играх в Сочи, восстанавливаются.
Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи после доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о межведомственной системе допинг-махинаций в России. После этого Россия лишилась 13 наград Игр 2014 года, потеряв первое место в медальном зачете.
Отметим, решение CAS не означает, что спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Свой вердикт по этому вопросу еще должна вынести комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон.
CAS оправдал следующих спортсменов:
Бобслей
Дмитрий Труненков
Алексей Негодайло
Ольга Стульнева
Людмила Удобкина
Скелетон
Александр Третьяков
Сергей Чудинов
Елена Никитина
Ольга Потылицына
Мария Орлова
Лыжи
Александр Легков
Евгений Белов
Максим Вылегжанин
Алексей Петухов
Никита Крюков
Александр Бессмертных
Евгения Шаповалова
Наталья Матвеева
Коньки
Ольга Фаткулина
Александр Румянцев
Иван Скобрев
Артем Кузнецов
Сани
Татьяна Иванова
Альберт Демченко
Хоккей
Екатерина Лебедева
Екатерина Пашкевич
Татьяна Бурина
Анна Щукина
Екатерина Смоленцева
CAS не оправдал, но снял пожизненное отстранение с 11 россиян (им нельзя выступать на Играх в Пхенчхане, но можно на последующих Олимпиадах):
Бобслей
Александр Зубков
Алексей Воевода
Александр Касьянов
Алексей Пушкарев
Ильвир Хузин
Лыжи
Юлия Иванова
Юлия Чекалева
Анастасия Доценко
Хоккей
Галина Скиба
Анна Шибанова
Инна Дыбанюк
24 октября
Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.
19:47
amilo
А какие тогда вообще основания для отстранения России от ОИ, для отбирания флага и гимна?
13:01
Объектив
Респект норвежцу, который сказал, что не испытывает радости от того, что в результате дисквы наших лыжников попал на пьедестал. И привет Дукурсу. Лишнее доказательство того, что молчание - золото...
12:48
super_bear
Уррррррррррааааааа!!! Справедливость!!!
12:48
Влентин
Да здравствует наш SASетский суд! Самый гуманный суд в мире!
12:44
bvp
По Зубкову и остальным надо подавать апелляцию, они ее рассмотрят когда-нибудь после Игр уже и восстановят и их.
12:40
Brother Beyond
Оправданным спортсменам надо продолжать подавать иски в суды и отсуживать у Макларена, Освальда, Баха и прочих деньги за несправедливо опороченную репутацию и упущенную выгоду. Наказывать надо по полной, чтобы на своём кошельке почувствовали последствия своих решений.
12:38
spetrov
Но, на мой взгляд, даже сейчас это процесс. Допускаю очередную часть Марлезонского балета с той стороны. "Доказательств недостаточно"? Кто мешает искать еще.
12:36
spetrov
За людей радостно.
12:32
bvp
Очень рад за гарного латвийского хлопчика Дукурса, я надеюсь он еще раз всплакнет у папы на плече.
12:31
VTB24
zvovs---- 1 ) Зачем было пожизненно отстранять спортсменов от соревнований если все зависит от саней ? Правильно, только если это был политический заказ и ВАДА в угоду пиндосам пыталась убрать как можно больше русских, независимо от вида спорта и необходимости в нем допинга. Есть еще одно объяснение. Родченков подменял пробирки по своему усмотрению, а не из-за того чтобы прикрыть чей-то допинг. А чей он указ при этом выполнял, еще предстоит разобраться.
12:17
Pele Pelevich
Zwolle Pele Pelevich, решение по отстранению было вынесена 2 месяца назад. После этого были поданы иски в CAS. Прежде чем писать пургу поучили бы матчасть, что ли.____________Я мог бы понять ваше возмущение написанным мной в том случае, если бы вам было всего 2 года от роду. Но тогда, вы бы не могли писать и знать значения слова "матчасть". Из этого предположу, что вам больше чем 2 года. А если так, то вы должны помнить, что вся эта байда началась перед летними ОИ в Рио. И тогда тоже были отстранены российские спортсмены. Практически вся сборная России по легкой атлетике. В этой связи у меня к ВАМ вопрос: ЧТО СДЕЛАЛИ СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ РОССИИ ЗА ПРОШЕДШИЕ ДВА ГОДА? Я, конечно же, имею ввиду полезного для российских спортсменов в частности и всего российского спорта.
12:11
NapoliFC
zvovs, не дергайся. Ты написал что новость об оправдании "Новость фейк и вброс, никто никого не оправдал". Что по крайней мере не правда, я понимаю что за деньги ты и не такое бы написал, но мне лично не понятно почему за подобные обвинения тебя СЭ не убрал отсюда.
12:07
zvovs
NapoliFC, --"СЭ собирается с троллями бороться, которые откровенно врут и обвиняют Вас (СЭ) во вбросе?"--11:56---------------------------------------- О, ожидаемое включение режима Сталина, когда единственное док-во это расстрел и оскорбления.
12:07
dv2205
газета вряд ли саса себя высечет а мы запомним все чему так радовались переписывая итоги ои
12:05
zvovs
NapoliFC, это был вброс чтоб потом писать вот эти статейки с оправданиями во имя патриотизма. Сможешь сказать зачем принимать допинг человеку, если 90% зависит от саней? Нет, не сможешь, зато сможешь радоваться на пустом месте и орать ура товарищам из думы "давшим достойный ответ", которого на сам деле нет и быть не может. И да, число подавших апелляцию 39, это далеко не все и 11 из них не оправдали.
12:03
максималист
Иски Шипулина, Устюгова и Анна должны рассмотреть в Корее. Вопрос только успеет (захочет) ли МОК их включить в случае удовлетворения исков?
12:03
NapoliFC
Подавать надо в суды на конкретных персонажей из МОК и ВАДА за клевету и начать надо с Макларена. Мы же можем подать в канадский суд на него за клевету и пусть представит доказательства если они есть.
12:03
максималист
Протеже Олланда - Фурнерон костьми ляжет, но не пустит...
12:00
Felix BARSA
Правда восторжествовала, ВЕРНИТЕ РЕБЯТ НА ОЛИМПИАДУ!!! А МОк и компашке позор...
12:00
Dymanomashina
Теперь надо судить МОК
11:57
исперов22081973
4rfv5tgb у нас первое место осталось
11:55
zvovs
NapoliFC, чемпион. Бобслей и скелитон изначально никто не обвинял, там только один допинг может быть - приделывание ракет к саням.
11:48
4rfv5tgb
Ну и какой теперь медальный зачет Сочи? Когда наших дисквалили, помню, СЭ каждые 5 минут обновлял инфу с аннулированными медалями.
11:46
sedula
Как говорилось в легендарном сериале "Следствие ведут знатоки": БАХ - БУХ!
11:46
NapoliFC
zvovs, клинический. Дукурс уже обмыл золото, а его опять обломали.
11:44
Zwolle
Pele Pelevich, решение по отстранению было вынесена 2 месяца назад. После этого были поданы иски в CAS. Прежде чем писать пургу поучили бы матчасть, что ли.
11:44
zvovs
Хэх, погуглил первую же фамилию - Труненков: лейтенант ВС РФ. Новость фейк и вброс, никто никого не оправдал, никто никуда не поедет, будет правильное 15 место после 11 места в 2010г.
11:41
ol69312
позиция что мок имеет право приглашать или нет в корне неверная. Это не частный день рождение а международное мероприятие, россия член этой организации и платит взносы так что любой имеет право поехать если проходит по спортивным квотам. Так чего доброго будут и на выборы приглашать или нет, и в больницу к врачу пригласят или нет. Недоумеваю с позиций юристов которые этот бред несут
11:41
Алексей Д.
Тропическая гемангиома Мовсисяна----Вот как раз Родченков-то по барабану. Это пешка с определенными функциями. А вот латышские полудурки и Габриэлочка, вот это фиаско так фиаско)))
11:39