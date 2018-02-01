РУСАДА изучает заявление ВАДА о пробирках нового поколения

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сказал, что организация изучает сообщение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об использовании пробирок для хранения допинг-проб на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Международная организация рекомендовала МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио. Такая директива связана с тем, что пробирки нового поколения легко вскрыть, не оставив следов.

– Мы пока не комментируем тему пробирок, – сказал Ганус. – Сейчас идет обсуждение в профессиональном круге. Хотим понять, в чем проблема – это партия бракованная или что-то не так с оборудованием, хотя оно новое и хорошее. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.

Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна //

ВАДА признало, что новые пробирки можно вскрыть руками, и рекомендовало использовать старые