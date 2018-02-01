ВАДА признало, что новые пробирки можно вскрыть руками, и рекомендовало использовать старые

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте выступило с обращением касаемо использования пробирок для хранения допинг-проб на Олимпиаде в Пхенчхане.
ВАДА рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.
Как отмечается, пробы нового поколения легко вскрыть, не оставив следов. При этом необязательно их даже замораживать. Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.
Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна
Serenky25
Надо легализовать допинг, легкие наркотики и проституцию. И отменить офсайды в футболе. Тогда появятся новые рабочие места, наполнятся бюджеты и отпадут многие проблемы.
10:34
Valdis_75
Так таки я не понял. Так что, таки старые нельзя было вскрыть? Но вы же там говорили, что страшные дядьки из ФСБ могут. Совсем уже сбрендили.
10:30
alex-ls
ввести вместо пробирок цистерны, пусть туда сливают все, потому разберутся, русских все равно почти не будет, а других допинга не бывает. америкосы подтвердят :D
10:00
Пови
Как по мне, пока пробирки можно просунуть в дырку в стене, проводить олимпиаду вообще нельзя! Вот когда сдают анализы почему дырка в стене всегда называется окошко!!!, а в лаборатории в Сочи это - дырка в стене! Картина с обратной стороны окошка (дырки) очень интересна - просовывается чья-то рука и ставится баночка-пробирочка - что очень бесит лаборанта-Родченкова, ведь это наверняка Мутко, или ФСБ, или даже сам Путин! иногда рука черная! - возможно Аббама!, ну нет не может быть Аббама не такой - это точно Путин, только кремом для обуви измазался для конспирации.
09:48
Lars Berger
Теперь МОК смело заявит, что младший технолог Berlinger имеет, возможно, связи с Россией... Мол, был на каком-нибудь студенческом фестивале лет 15 назад. И этого - достаточно, чтобы "Россия ценила такую возможность".)
09:21
Ж и в о й
Касаемо - просторечный предлог
09:21
staerswimmer23
Так предыдущие тоже можно вскрыть. Их даже можно подменить, китайцы уже нашлепали партию за 6 евро штука
09:07
BlackKnight
Ну Вот без дураков... кто нибудь в МОК и ВАДА ответил за неспособность гарантировать защиту чистых спортсменов? Проверили на царапины пробирки из лабораторий других стран? Где гарантия что пробами не манипулировали и по всему миру, учитывая неспособность ВАДА сделать процедуру забора и контроля проб - надежной?
09:02
spetrov
Прекрасная организация. :)
08:55