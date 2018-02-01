ВАДА признало, что новые пробирки можно вскрыть руками, и рекомендовало использовать старые

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте выступило с обращением касаемо использования пробирок для хранения допинг-проб на Олимпиаде в Пхенчхане.

ВАДА рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.

Как отмечается, пробы нового поколения легко вскрыть, не оставив следов. При этом необязательно их даже замораживать. Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.

Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна