Родченков заговорил. Беглый ученый дал интервью Зеппельту!

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прервал молчание. Он дал откровенное интервью известному немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Именно с него началась раскрутка российского допинга, завершившаяся пересмотром результатов Игр-2014 в Сочи и решением МОК о выступлении наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Сегодня ночью – LIVE на сайте "СЭ". Начало – в 0.30 вторника, 30 января.
PAL55
Обидили вот и заложил.Дали бы вовремя должность непакостил.Но по любому -гаденыш!
21:32
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Как все это печально...(
20:47
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Масаями, ибо - кураре.
20:40
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ А я тебе говорил, что он опасен. А ты не верил. Хотя к Борджиа Серж не имеет отношения, те же саксами были.
20:37
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Эвона оно как... То-то я некую шероховатость ощущал... Сержио - Борджиа. Опять же, к Краснодару неровно дышит...
20:18
Gangtrang
Ну для начала СЭ надо пояснить что интервью бралось у Роди отнюдь не сейчас и что это будет не полное интервью без купюр а только фрагменты(полная версия как я понимаю будет показана посмертно..)
20:18
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Такие как Серж отравили Ису и Сократа. И Совранского тоже.
20:10
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Ты к Сержу просто предвзят. Из-за Совронского.
19:50
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Ну читать-то читал... Но не убедило. Вот Мадам Grad45 - это мощь. Сила. С такой я бы связываться не стал. Или Расташа. Это хитрость. Чутье. Такой любого прово_катора раскусит. А Серж... Не убедил.
19:42
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Не, не убьют. За ним силища стоит неимоверная. Читывал, как он саксов, при помощи ВМС, периодически гоняет?
19:19
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Надо бы. Его хоть не сразу вычислят, у парня с русским языком проблемы. Но потом-то все равно убьют.
19:12
miker65
Народ, а вы поняли: с переводом сегодня фильм зеппельта будет на СЭ?
19:02
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Серёгу надо корректировщиком заслать в логово. Чтобы огонь на себя вызвал.
18:52
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Не лягу. Бдеть буду.
18:38
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Значит, в 00:45 не ложишься?
18:34
Весёлый©
ЗЫ. точно пор Жванецкому ("Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.") ___ Это не по Жванецкому. Это по Померанцу. "Стиль полемики важнее предмета полемики." (с) Но меня твоя личность ниочинь интересует.
18:23
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Так-то, в Калахари и Сахари карантин просто. Для Бигимотов ©
18:20
Весёлый©
spetrov ___ Мне с тобой неинтересно обсуждать тему, поскольку ты в этой теме ноль. Абсолютный. Повторюсь же, "пережевываемая крупа", без вкуса.
18:19
spetrov
В общем, нафлудили опять, а толку - чуть. Все то же самое. Проезжаем.
18:18
Весёлый©
Запоминайте. /// B Sample, ... It’s a punchy shot of tequila, Sambuca and hot sauce./// Meldonium, ... now lends its name to a mixture of absinthe and Red Bull.
18:18
spetrov
...каждый раз не говорящий - так следует читать.
18:18
spetrov
Весёлый©, и это мы тоже уже обсуждали не раз. А также доклады. И цитаты из них обсуждали, при этом периодически оказывалось, что сами опелирующие к ним их не читали (ну это известная ситуация, сделать вид, что читал и знаком с фактурой), а также цитаты из Олимпийской хартии обсуждали, например, и т.п. вещи. И в подавляющем большинстве случаев почему-то оказывалось, что я прав в своих доводах. А в ответ mobile_actor, к примеру, начинал упорно не видеть половину доводов, ему адресованных. Или ты, каждый не говорящий ничего по теме, но действующий точно пор Жванецкому ("Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера."). А то, что подчас обсуждать приходится одно и то же по несколько раз - так это не ко мне претензия. Периодически какие-то новые ники всплывают именно в этих темах. Об элементарных вещах приходится напоминать. Как сегодня, к примеру. Когда совсем уж чувство логики их покидает.
18:16
Весёлый©
Thomas_Boy_ Весёлый© __________ Бармены тоже не любят Родченкова. ___ Пальцем в небо. Гугли статью 4 years on in Sochi, cocktails replace steroid samples. Ща тебе рецепты напишу.
18:16
Бу-га-га!
Могли бы и написать, кто справа, а кто слева на фотографии. Вот если Промес стоит в окружении Комбарова и Глушкова, то обязательно уточнят, что Квинси в центре.
18:16
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ________ Я такой горы и не знаю. Мне казалось, нечистая сила тусуется в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо По, где гуляет Гиппопо по широкой Лимпопо.
18:16
Thomas_Boy_
Весёлый© __________ Бармены тоже не любят Родченкова. Скульпторы - тем более.
18:14
Thomas_Boy_
spetrov __________ Так-то я к тому, что народ у нас до того щедр, что буквально каждый десятый готов наградить Родченкова ледорубом. А мне этот деятель не особо интересен. Смеяться же над антимайдашами, мадамами Grad45, сержами и их друзьями-альпинистами я готов всегда. Ибо их пролетарская злость кипит, как ведьмина вода, но не выдыхается.
18:12
Бу-га-га!
Thomas_Boy___'_ Герой Альп - Суворов. (Не Резун)
18:11
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Ааа... Типа "Золотой ледоруб" для героя Альп?
18:07
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Может, все эти люди просто колят лёд? Бармены там, или скульпторы.
18:07