Родченков заговорил. Беглый ученый дал интервью Зеппельту!

Сегодня ночью - LIVE на сайте "СЭ". Начало - в 0.30 вторника, 30 января. Фото "СЭ"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прервал молчание. Он дал откровенное интервью известному немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Именно с него началась раскрутка российского допинга, завершившаяся пересмотром результатов Игр-2014 в Сочи и решением МОК о выступлении наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Сегодня ночью – LIVE на сайте "СЭ". Начало – в 0.30 вторника, 30 января.