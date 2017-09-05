Проводы сборной России на Олимпиаду-2018 пройдут в рамках форума "Россия - спортивная держава"

Проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в ходе форума "Россия – спортивная держава". Как сообщает ТАСС, он состоится с 31 января по 2 февраля в Ульяновской области.

На форуме будет обсуждаться вопрос развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепления отношений с международными организациями, разработки проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.