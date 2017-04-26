ОКР согласился на приглашение МОК участвовать в Олимпиаде-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) об участии в Олимпиаде-2018. Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков. Напомним, что зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Главное решение, которое сегодня принято, – это решение об участии нашей команды в Олимпийских играх в Корее, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Мы получили приглашение от МОК в адрес ОКР принять участие в Играх. И сегодня исполком ОКР принял решение участвовать в Олимпийских играх, и соответственно мне поручено подписать такое письмо в адрес МОК о том, что мы с удовольствием принимаем приглашение.