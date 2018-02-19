Официальной информации о результатах анализа пробы "Б" Крушельницкого еще нет

Пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о результатах вскрытия допинг-пробы "Б" одного из спортсменов российской команды.
– Официальной информации о результатах анализа пробы "Б" олимпийского спортсмена из России еще нет. Результаты ожидаются вечером или завтра рано утром по корейскому времени, – сказал Выборнов.
По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония. Россиянин стал бронзовым призером Игр-2018 в дабл-миксте. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении Крушельницкого.
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NapoliFC
А причем тут дым, 1 таблетка мельдония это как 1 витаминку сьесть 0 эффекта, зато следы в организме:) Тоесть Крушельницкий это мог только специально сделать для того чтобы нашли допинг. Мельдоний препарат системного применения.
12:30
shur
Нет дыма без огня.
12:27
NapoliFC
1 таблетка мельдония Зеленов пишет - это бред. 1 таблетка это а) бесполезно б) верх глупости. Почитайте инструкцию к препарату.
12:27