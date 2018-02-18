Руководство Федерации керлинга России обещает уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин подчеркнул, что информация о положительной допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого оказалась для организации шоком. По словам функционера, руководство ФКР готово уйти в отсавку, если это окажется правдой.

- Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать, - заявил Созин в эфире радиостанции "Говорит Москва". - С ужасом ждем этой завтрашней пробы... Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил – в полном составе уйдем в отставку.

Для керлингистов допинг вообще не нужен. Ну, некая форма восстановления, улучшения работы сердечной мышцы. Ни быстрее-выше-сильнее, ни точнее, ничего этот препарат для керлинга не дает. Когда его сняли, мы даже не заметили, что его сняли. Он не нужен.

Также Созин отметил, что спровоцировать эту ситуацию могли спецслужбы. По его словам, бронзовая медаль Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой в дабл-миксте вызвала слишком большой резонанас.

- Я созвонился со своим старым знакомым, который руководил антидопинговой лабораторией России несколько лет назад, - продолжил Созин. - Понятно, что не Родченков, а до, более серьезный человек... Он мне говорит: я вообще не удивлен, потому что не нужны герои русские на этой Олимпиаде. Он говорит, что большая политика, провокация. Это могут сделать спецслужбы. Не нужны фотографии прекрасной барышни нашей на постерах. Не нужны герои, похожие на Джеймса Бонда из России. Я говорю, конечно, про пару, потому что если будет что-то не так, то медали отберут у обоих.

Сейчас такая паника, что мы не знаем, что говорить. Это просто нокаут. Нет предположений даже. Приедет комиссия, будет разбираться. Я согласен даже, на детекторе лжи чтобы проверили, какие-то современные технологии - мы подпишемся под любую ситуацию.

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Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //

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