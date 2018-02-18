Руководство Федерации керлинга России обещает уйти в отставку в случае положительной пробы Крушельницкого

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин подчеркнул, что информация о положительной допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого оказалась для организации шоком. По словам функционера, руководство ФКР готово уйти в отсавку, если это окажется правдой.
- Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать, - заявил Созин в эфире радиостанции "Говорит Москва". - С ужасом ждем этой завтрашней пробы... Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил – в полном составе уйдем в отставку.
Для керлингистов допинг вообще не нужен. Ну, некая форма восстановления, улучшения работы сердечной мышцы. Ни быстрее-выше-сильнее, ни точнее, ничего этот препарат для керлинга не дает. Когда его сняли, мы даже не заметили, что его сняли. Он не нужен.
Также Созин отметил, что спровоцировать эту ситуацию могли спецслужбы. По его словам, бронзовая медаль Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой в дабл-миксте вызвала слишком большой резонанас.
- Я созвонился со своим старым знакомым, который руководил антидопинговой лабораторией России несколько лет назад, - продолжил Созин. - Понятно, что не Родченков, а до, более серьезный человек... Он мне говорит: я вообще не удивлен, потому что не нужны герои русские на этой Олимпиаде. Он говорит, что большая политика, провокация. Это могут сделать спецслужбы. Не нужны фотографии прекрасной барышни нашей на постерах. Не нужны герои, похожие на Джеймса Бонда из России. Я говорю, конечно, про пару, потому что если будет что-то не так, то медали отберут у обоих.
Сейчас такая паника, что мы не знаем, что говорить. Это просто нокаут. Нет предположений даже. Приедет комиссия, будет разбираться. Я согласен даже, на детекторе лжи чтобы проверили, какие-то современные технологии - мы подпишемся под любую ситуацию.
Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //
"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //
Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"
sailor1990
Не нужно других считать за идиотов. Когда мерещатся заговоры, надо идти к психиатру
00:39
CanagliaVova
Jah connect Весёлый® херя какая-то - мельдоний, челдоний.. 00:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Нашли бы , что нибудь другое поверить было бы можно , что спортсмен принимал , а тут извините и препарат известный и эффект в соревновательный период нулевой! Ладно бы бегун или лыжник , а тут извините кёрлинг !!! 00:15 ===================================================================================================== Кокаин тоже рекорды не бьет. Но запрещено всем - и керлингистам, и фигуристам :-D
00:30
Jah connect
Весёлый® херя какая-то - мельдоний, челдоний.. 00:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Нашли бы , что нибудь другое поверить было бы можно , что спортсмен принимал , а тут извините и препарат известный и эффект в соревновательный период нулевой! Ладно бы бегун или лыжник , а тут извините кёрлинг !!!
00:15
Jah connect
Для начала неплохо бы сделать свою и независимую экспертизу ) Все таки ВАДА себя дискредетировала ! Но мне больше кажется , что мельдоний все таки есть и побежит скоро из России еще один Родченков взамен убитого в надежде на пряники! Я бы на его месте подумал лучше так отсидеть чем как Родченков сгинуть на чужбине за ненадобностью!
00:12
Весёлый®
херя какая-то - мельдоний, челдоний..
00:03
duha1_1_1
да там точно будет положительная... собирайте манатки...
23:58 18 февраля
Проходя мимо
Естественно, не знаю, как там, на самом деле, с мельдонием. Но если Крушельницкий его по привычке глотал, где-нибудь летом, с надеждой, что до олимпиады следы исчезнут, то м-дак полный. Почему в январе он пропустил допинг-тест? И это на фоне беспрецедентного давления, скандала с допингом в России. Если был хоть малейший риск попасться - отказался бы от поездки, под любым предлогом, типа: без флага и гимна не поеду. Вон недавно в региональном соревновании легкоатлетов, где-то в Сибири, когда обнародовали, что едут допинг – контролеры, сразу несколько десятков спортсменов отказались от старта. Плохо почувствовали. Куда умнее.
23:27 18 февраля
Пиитерец
Вот это нормальный подход функционера: если допустил косяки в работе - отставка. Пример надо брать нашим чинушам.
23:06 18 февраля
ttc
можете уже собираться
23:03 18 февраля