CAS открыл дело в отношении Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пресс-релизе подтвердил факт открытия дела в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте керлингиста Александра Крушельницкого. Российскому спортсмену, который занял третье место на Играх в Пхенчхане вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой, вменяется нарушение антидопинговых правил.
Как отмечается в релизе, дата слушания по делу российского керлингиста еще не определена. В CAS не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.
Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Открытие дела в CAS, по данным "СЭ", означает что проба "Б" также дала положительный результат.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого
SPARTAK1975
мельдоний он пил, чтобы супружнецу топтать свою. А то уведут ))) Даешь боулинг вместо керлинга!!
12:49
sailor1990
Бронзу заберут, спортсмена дисквалифицируют. На этом все закончится
11:52
Ковтун
Да оставьте вы мужика в покое - пусть жрет чего хочет. Все равно в керлинге главное - ум, а не сила.
11:49
человек за футбол
жаль конечно но это истинная правда. Даже осел в такой ситуации не поехал бы в Корею а нашим обязательно надо....чтобы мордой в дерьмо!
11:17
Dominator777
Уинстон Черчилль: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Что добивались - то и получили. Заранее было ясно, что пиндосы на олимпийском шабаше найдут тысячи способов, включая и провокации, чтобы в очередной раз унизить Россию. Жажда получить бабло затмила разум олимпийских атлетов из России, только вот вместо денег - мордой в дерьмо. Такого провального выступления современная история еще не знала.
11:02
IvanDay
ну зачем было пить мельдоний?
10:57
футбол>2018
Логика то логикой, а факт на лицо!!!!
10:29
ALEXEY959595
Они что, дебилы? Логику тоже взрослым людям пора включать! В керлинге мельдоний не имеет смысла. Бронза была заслуженной
10:24