CAS открыл дело в отношении Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пресс-релизе подтвердил факт открытия дела в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте керлингиста Александра Крушельницкого. Российскому спортсмену, который занял третье место на Играх в Пхенчхане вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой, вменяется нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается в релизе, дата слушания по делу российского керлингиста еще не определена. В CAS не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Открытие дела в CAS, по данным "СЭ", означает что проба "Б" также дала положительный результат.

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