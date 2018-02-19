09:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS открыл дело в отношении Крушельницкого

Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. Фото AFP
Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. Фото AFP
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в пресс-релизе подтвердил факт открытия дела в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте керлингиста Александра Крушельницкого. Российскому спортсмену, который занял третье место на Играх в Пхенчхане вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой, вменяется нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается в релизе, дата слушания по делу российского керлингиста еще не определена. В CAS не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Открытие дела в CAS, по данным "СЭ", означает что проба "Б" также дала положительный результат.

Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого

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КОММЕНТАРИИ (8)
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SPARTAK1975

мельдоний он пил, чтобы супружнецу топтать свою. А то уведут ))) Даешь боулинг вместо керлинга!!

12:49

sailor1990

Бронзу заберут, спортсмена дисквалифицируют. На этом все закончится

11:52

Ковтун

Да оставьте вы мужика в покое - пусть жрет чего хочет. Все равно в керлинге главное - ум, а не сила.

11:49

человек за футбол

жаль конечно но это истинная правда. Даже осел в такой ситуации не поехал бы в Корею а нашим обязательно надо....чтобы мордой в дерьмо!

11:17

Dominator777

Уинстон Черчилль: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Что добивались - то и получили. Заранее было ясно, что пиндосы на олимпийском шабаше найдут тысячи способов, включая и провокации, чтобы в очередной раз унизить Россию. Жажда получить бабло затмила разум олимпийских атлетов из России, только вот вместо денег - мордой в дерьмо. Такого провального выступления современная история еще не знала.

11:02

IvanDay

ну зачем было пить мельдоний?

10:57

футбол>2018

Логика то логикой, а факт на лицо!!!!

10:29

ALEXEY959595

Они что, дебилы? Логику тоже взрослым людям пора включать! В керлинге мельдоний не имеет смысла. Бронза была заслуженной

10:24

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