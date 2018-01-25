19:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

На Олимпийские игры поедут 169 российских спортсменов

Офис ОКР в Москве. Фото AFP
Офис ОКР в Москве. Фото AFP
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Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что на Олимпиаду в Пхенчхане поедут 169 спортсменов. Общая заявка будет состоять из 340 человек. 

 
ОКР и МОК договариваются о списке участников Игр.МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

- В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями утверждена окончательная заявка российских олимпийцев в составе 169 человек. В составе всей делегации будет 340 человек, - отметил Поздняков.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Северных корейцев по моему поболее едет. С флагом и гимном причем.

21:02

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Первый ""вице--през."" забыл про ВТОРУЮ комиссию, которая пришлёт НОВЫЙ привет 28--29-го... Что ОН тогда запоёт????

19:56