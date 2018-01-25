19:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР

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Министр спорта РФ Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков - о диалоге с МОК по допуску спортсменов сборной России на Олимпийские игры-2018.

Кого и по каким критериям приглашает МОК? Как бороться за недопущенных звезд во главе с Виктором Аном, Сергеем Устюговым и Антоном Шипулиным? Почему так критичен глава МОК Томас Бах? Ответы - в нашей онлайн-трансляции.

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МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexway.67

господа из МОК, предлагаю выдвинуть новое требование к олимпийским атлетам из России: пройти на церемонии открытия на коленях и со спущенными для порки штанами... Просто интересно: есть ли у руководства и спортсменов какой то предел бесчестия и отсутствия гордости.

20:44

kolos249

Потому что прогнулись ещё два года назад в Рио. После этого западники поняли, что нас можно долбить совершенно безнаказанно - утрёмся, да ещё и штраф заплатим, 15 мильёнов.

19:24