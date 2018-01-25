Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР

Министр спорта РФ Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков - о диалоге с МОК по допуску спортсменов сборной России на Олимпийские игры-2018.

Кого и по каким критериям приглашает МОК? Как бороться за недопущенных звезд во главе с Виктором Аном, Сергеем Устюговым и Антоном Шипулиным? Почему так критичен глава МОК Томас Бах? Ответы - в нашей онлайн-трансляции.