МОК проверил более 14 тысяч допинг-проб перед Олимпиадой в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане было проверено более 14 тысяч допинг-проб в период с апреля по декабрь 2017 года.

Они были взяты у спортсменов, представляющих 61 страну. Число протестированных атлетов превысило шесть тысяч.

Количество взятых допинг-проб увеличилось в сравнении с 2016 годом. Отмечается, что российские спортсмены в ноябре-декабре 2017-го сдали в два раза больше допинг-проб, чем представители других стран.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.