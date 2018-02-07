CAS рассмотрит дела 6 россиян с допинговым прошлым после Олимпиады

Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что решение по шести российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане из-за допингового прошлого, не будет принято в кратчайшие сроки. Ранее конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых с Александром Логиновым обратились в швейцарский гражданский суд.

- Решение по 6 спортсменам, которые были не приглашены на Олимпиаду в связи с допинговым прошлым, не будет принято в кратчайшие сроки, - сказал Риб. - Их дело мы будем рассматривать уже в Швейцарии. (Дмитрий СИМОНОВ)

Отметим, что из шести спортсменов, подавших иски, через гражданский суд на Игры в Корее могут попасть Юсков, Кулижников, Бородулина, Старых и Логинов.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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