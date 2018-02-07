CAS рассмотрит дела 6 россиян с допинговым прошлым после Олимпиады

Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что решение по шести российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане из-за допингового прошлого, не будет принято в кратчайшие сроки. Ранее конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых с Александром Логиновым обратились в швейцарский гражданский суд.
- Решение по 6 спортсменам, которые были не приглашены на Олимпиаду в связи с допинговым прошлым, не будет принято в кратчайшие сроки, - сказал Риб. - Их дело мы будем рассматривать уже в Швейцарии. (Дмитрий СИМОНОВ)
Отметим, что из шести спортсменов, подавших иски, через гражданский суд на Игры в Корее могут попасть Юсков, Кулижников, Бородулина, Старых и Логинов.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Россия против МОК. Решение CAS - в четверг. LIVE! //
Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова"
CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга
- Татьяна Бородулина
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Олимпиада
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
rusfed 2.0
Два действующих рекордсмена мира мимо Игр - это произвол, конечно
10:39
rusfed 2.0
Симонов хоть бы цитировать научился. Генсек суда сказал, что апелляции получены, но будут рассмотрены лишь по завершении Олимпиады. Юсков и Кулижников - мимо Игр
10:36
grechka2103
Как же жалко Юскова. Гарантированное золото. В Пекине ему будет 32. Так долго держать высочайший уровень вряд ли сможет, появятся новые молодые ребята... А если уйдет Полтавец, то шансов на следующие игры не остается вообще. Паша еще сможет, я верю, если голову приведет в порядок. Старых и Логинов - по заслугам, не жалко.
10:33
исперов22081973
Конечно и эти 3 гарантированные золотые медали отойдут другим.Ну и с-ки
10:24
rusfed 2.0
Эти шестеро хоть подали в CAS? Или так и застряли в гражданском суде?
10:19