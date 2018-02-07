Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова"

Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч отказался комментировать ход заседания выездной панели суда. Сегодня ad hoc CAS рассматривает апелляции 32 российских спортсменов.

– Без комментариев. Мы снова соберемся завтра, – сказал Берч. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что выездная панель CAS также рассмотрит апелляции еще 13 спортсменов и 2 тренеров, которых CAS ранее оправдал, но МОК не допустил к Олимпиаде-2018.