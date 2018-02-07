Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова"

Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч отказался комментировать ход заседания выездной панели суда. Сегодня ad hoc CAS рассматривает апелляции 32 российских спортсменов.
– Без комментариев. Мы снова соберемся завтра, – сказал Берч. (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, что выездная панель CAS также рассмотрит апелляции еще 13 спортсменов и 2 тренеров, которых CAS ранее оправдал, но МОК не допустил к Олимпиаде-2018.
Судьи вышли в гробовом молчании. Закончили??? Или просто перерыв??? pic.twitter.com/LMuzTnqpto– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 7 февраля 2018 г.
Наш адвокат вышел pic.twitter.com/upP0GtSB26– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 7 февраля 2018 г.
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инсайдеры молчат?
10:05