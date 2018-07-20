Бах заявил о готовности МОК вернуть Россию в состав комитета

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос с возвращением Олимпийского комитета России (ОКР) в состав организации.



По его словам, россияне понесли достаточное наказание, не выступив на Олимпиаде-2018 под своим флагом.

- Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018, - приводит "Р-Спорт" слова Баха. - Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит.

Они приняли месседж, что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными.