15:14 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Александр Яременко: "У волейбола на снегу большие олимпийские перспективы"

Президент Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко выразил мнение, что у волейбола на снегу хорошие шансы попасть в олимпийскую программу. В среду на Олимпиаде в Пхенчхане состоялся выставочный матч по волейболу на снегу, в 2026 году он может войти в программу Игр. 

- Учитывая, что на снегу играют уже давно и есть хорошо выработанные правила из пляжного волейбола, то считаю, что этот вид спорта имеет большие олимпийские перспективы, - цитирует "Р-Спорт" Яременко. - Нужно учитывать, что в программе зимних Игр мало командных видов спорта. Европа сильно развивает волейбол на снегу, он популярен в России, впереди чемпионат Европы, и никто не будет против, если еще одна волейбольная дисциплина появится в программе Игр.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180214/1132566914.html

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