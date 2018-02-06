32 российских спортсмена подали иск к МОК в суд на дискриминацию по принципу гражданства

32 российских спортсмена, которые не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, подали иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на швейцарскую юридическую компанию, они требуют срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.
"32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в cуд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи.
Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132088492.html
Томми - лучший друг ОКР
Интересно, а на наших рассейских НЕДО--спортсменов, которые весь сезон мотаются по загранкомандировкам, БЕЗДАРНО занимают 30-40-50-69-е места, транжирят гос.деньги /читай - простых россеян/, при этом нагло раздавая пространные вью, В КАКОЙ СУД НАДО ПОДАТЬ???? Пи/Си::: Виды спорта не уточняю -- ЭТИХ бездарей ВСЯ страна знает...
10:52
b@silio
Не допустят! Зато Мякярайнен едет на ОИ, хотя 2 раза была уличина в употреблении допинга
10:50
lichi1984
Меня удивляет, что с нами так жестко и с такими препонами. А адский секс-скандал в гимнастике США взяли и замяли. И в новостях у нас почти не передают. Вот только в блогах есть у Аникиной https://youtu.be/rdEmpbZgYxQ
10:41
Пови
Вот смеху то будет, если допустят наших. Бахи, Макосвальды, Паундченковы будут писать кипятком и как честные, неподкупные джентльмены просто должны будут покончить с собой в знак протеста против провосудия!
10:33