32 российских спортсмена подали иск к МОК в суд на дискриминацию по принципу гражданства

32 российских спортсмена, которые не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, подали иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на швейцарскую юридическую компанию, они требуют срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.

"32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в cуд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи.

Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS