Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS

В CAS назвали имена 32 российских спортсменов, которые подали апелляции на решение комиссий МОК отказать им в приглашениях на Олимпиаду-2018. Их иски будут рассмотрены выездной панелью ad hoc CAS в Корее.

В число тех, кто пытается опротестовать решение МОК, вошли следующие спортсмены:

Шорт-трек:

Виктор Ан

Владимир Григорьев

Евгения Захарова

Денис Айрапетян

Артем Козлов

Биатлон:

Антон Шипулин

Евгений Гараничев

Екатерина Юрлова-Перхт

Максим Цветков

Ирина Услугина

Дарья Виролайнен

Алексей Волков

Бобслей:

Дмитрий Попов

Роман Кошелев

Юлия Шокшуева

Хоккей:

Михаил Науменков

Алексей Береглазов

Валерий Ничушкин

Сергей Плотников

Антон Белов

Лыжные гонки:

Сергей Устюгов

Глеб Ретивых

Коньки:

Руслан Мурашов

Екатерина Шихова

Руслан Захаров

Анна Юракова

Алексей Есин

Юлия Скокова

Елизавета Казелина

Сергей Грязцов

Фигурное катание:

Иван Букин

Ксения Столбова

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