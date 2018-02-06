Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS

В CAS назвали имена 32 российских спортсменов, которые подали апелляции на решение комиссий МОК отказать им в приглашениях на Олимпиаду-2018. Их иски будут рассмотрены выездной панелью ad hoc CAS в Корее.
В число тех, кто пытается опротестовать решение МОК, вошли следующие спортсмены:
Шорт-трек:
Артем Козлов
Биатлон:
Бобслей:
Хоккей:
Лыжные гонки:
Коньки:
Фигурное катание:
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Екатерина Шихова
- Антон Белов (хоккей)
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Иван Букин
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Скокова Ю.
- Виктор Ан
- Михаил Науменков
- Алексей Есин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Максим Цветков
- Сергей Грязцов
- Сергей Устюгов
- Глеб Ретивых
- Владимир Григорьев (шорт-трек)
- Дарья Виролайнен
- Ирина Услугина
- Алексей Береглазов
- Юлия Шокшуева
- Дмитрий Попов (бобслей)
- Роман Кошелев
- Елизавета Казелина
- Руслан Мурашов
- Руслан Захаров
- Денис Айрапетян
- Евгения Захарова