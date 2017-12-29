МОК согласовал форму сборной России на Олимпиаду-2018

Президент ФКР Дмитрий Свищев отметил, что форму для сборной России на Олимпиаду-2018 будут шить в Москве. Свищев также добавил, что МОК согласовал черно-белую форму, в которой россияне выступят на Играх.

– Мы приняли решение, что будем шить форму в Москве, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Мы обратимся к Наталие Гарт. Она не только известный президент ФССР, но и модельер, владелец хорошего ателье. Думаем, она поможет нам сшить хорошую и модную экипировку, потому что у нас женская команда и один мужчина в дабл-миксте. Купить сейчас мы ничего не успеем. Мы отправили в МОК образцы нашей формы – черная и белая. Нам согласовали. Будем в этом направлении двигаться.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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