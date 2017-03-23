ОКР подписал соглашение с новым экипировщиком сборной России до 2025 года

Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с новым официальным экипировщиком национальной олимпийской команды. Им стала компания ZA Sport, контракт рассчитан до 2025 года.

– Мы очень рады, что в число наших компаний входит молодая и амбициозная ZA Sport, – приводит "Р-Спорт" слова главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. – Для нас очень важно, что эта компания нацелена на то, чтобы сделать такую форму, которая будет отвечать на все запросы наших спортсменов. Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и сыграет большую роль в пропаганде олимпийского движения, а также продвижения всего спорта в России.

Альтернатива всегда есть. Мы были очень довольны сотрудничеством с Bosco, формой, которая была. Но все хорошее заканчивается и другое хорошее начинается. Я уверен, что с ZA Sport у нас будет успешное сотрудничество и что в ближайшее время мы сможем увидеть первое соревнование, где российская команда будет одета в новую форму, – европейский юношеский фестиваль в Венгрии.