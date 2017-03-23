15:00 | ОЛИМПИАДА

ОКР подписал соглашение с новым экипировщиком сборной России до 2025 года

0
0
0
0

Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с новым официальным экипировщиком национальной олимпийской команды. Им стала компания ZA Sport, контракт рассчитан до 2025 года.

– Мы очень рады, что в число наших компаний входит молодая и амбициозная ZA Sport, – приводит "Р-Спорт" слова главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. – Для нас очень важно, что эта компания нацелена на то, чтобы сделать такую форму, которая будет отвечать на все запросы наших спортсменов. Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и сыграет большую роль в пропаганде олимпийского движения, а также продвижения всего спорта в России.

Альтернатива всегда есть. Мы были очень довольны сотрудничеством с Bosco, формой, которая была. Но все хорошее заканчивается и другое хорошее начинается. Я уверен, что с ZA Sport у нас будет успешное сотрудничество и что в ближайшее время мы сможем увидеть первое соревнование, где российская команда будет одета в новую форму, – европейский юношеский фестиваль в Венгрии.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170323/1118049971.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...