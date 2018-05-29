Колобков поблагодарил Жукова за восемь лет работы в ОКР

Министр спорта Павел Колобков поблагодарил пока действующего президента Олимпйиского комитета России (ОКР) Александра Жукова за его работу на посту в течение восьми лет. Выборы в организации проходят сегодня, 29 мая, в ходе Олимпийского собрания.

- Я бы хотел поблагодарить действующего президента ОКР Александра Дмитриевича Жукова, - цитирует ТАСС Колобкова. - За прошедшие восемь лет мы очень многое прошли вместе, нас связывает огромное количество проектов, соревнований, побед, поражений, переживаний за наших спортсменов. Поэтому еще раз от себя лично, Александр Дмитриевич, спасибо Вам за это время, за работу, за Вашу поддержку, за сотрудничество с Минспортом, за отсутствие личных амбиций. За то, что Вы с честью и достоинством прожили эти восемь лет в спорте, отдали часть себя и вложили в спорт душу.

Жуков отказался участвовать в выборах нового главы ОКР, на его пост претендуют четырехкратные олимпийские чемпионы пловец Александр Попов и фехтовальщик Станислав Поздняков.

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