Александр Жуков: "Объем финансирования в рамках программ ОКР за четыре года превысил 2 миллиарда рублей"

Глава ОКР Александр Жуков в преддверии выборов нового президента организации выступил с докладом о проделанной за четыре года работе. Он подчеркнул, что все обязательства перед членами ОКР по финансированию за отчетный период выполнены.

– Объем финансирования в рамках программ ОКР за четыре года превысил 2 миллиарда рублей, – цитирует официальный Твиттер ОКР Жукова. – Региональные олимпийские советы получили более 500 миллионов. На участие сборной России в олимпийских мероприятиях пошло почти 800 миллионов.