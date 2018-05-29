Виталий Смирнов: "С моей стороны неэтично поддерживать одного из кандидатов в президенты ОКР"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов прокомментировал предстоящие выборы президента ОКР. Он ответил, что с его стороны неэтично поддерживать кого-либо из кандидатов на пост главы организации.

Олимпийское собрание начнется сегодня, 29 мая, в 12.00 по московскому времени. На должность президента ОКР претендуют два четырехкратных олимпийских чемпиона – фехтовальщик Станислав Поздняков и пловец Александр Попов.

– Оба кандидата очень достойны, это великие спортсмены, которые уже имеют успешный опыт административной работы, – заявил Смирнов. – Что касается моих личных предпочтений, об этом я никому не сообщал. Считаю, с моей стороны было бы неэтично оказывать кому-то публичную поддержку и воздействовать таким образом на делегатов Олимпийского собрания. Тем более, что ни один из кандидатов пока не представил публично своей программы.

Сегодня утром в некоторых СМИ появилась информация о том, что Смирнов поддерживает на предстоящих выборах кандидатуру Попова. (Наталья МАРЬЯНЧИК)