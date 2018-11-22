В ОКР обсудили подготовку к Олимпиаде в Пекине

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о содержании программы содействия подготовке кандидатов в члены олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине, которая обсуждалась на очередном заседании исполкома организации.

- Одно из самых важных решений - о программе подготовки к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине, - сказал Поздняков. - Она широко обсуждалась среди наших партнеров и всероссийских спортивных федераций. Программа нужна, чтобы уже сейчас, за четыре года до Игр, спланировать подготовку. Которая будет включать в себя не только мероприятия подготовительного характера, то есть тренировочные сборы, но и такие важные моменты, как оплата труда иностранных специалистов, успешно работающих в некоторых командах.

Также важным пунктом являются наши инновационные программы подготовки лыж и других скользящих поверхностей. Кроме того, мы уделяем большое внимание адаптации, поскольку ближайшие Игры пройдут далеких от нас часовых поясах, и нам нужно четкое понимание того как организмы спортсменов будут реагировать на изменения, и каким образом мы можем нивелировать последствия. (Антон Бабошин)