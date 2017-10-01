Россияне взяли серебро чемпионата мира по академической гребле в четверке без рулевого

Россияне Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин стали серебряными призерами чемпионата мира по академической гребле в четверке без рулевого. Они показали результат 6 минут 1,91 секунды.

Чемпионами мира стали итальянцы (5.59,60), третьим финишировал немецкий экипаж (6.03,37).

Эта медаль стала второй на турнире для российской команды. Ранее россиянки заняли третье место в соревнованиях четверок без рулевого.