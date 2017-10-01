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17:46 | ГРЕБЛЯ — Академическая

Россияне взяли серебро чемпионата мира по академической гребле в четверке без рулевого

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Россияне Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин стали серебряными призерами чемпионата мира по академической гребле в четверке без рулевого. Они показали результат 6 минут 1,91 секунды.

Чемпионами мира стали итальянцы (5.59,60), третьим финишировал немецкий экипаж (6.03,37).

Эта медаль стала второй на турнире для российской команды. Ранее россиянки заняли третье место в соревнованиях четверок без рулевого.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Мои поздравления ребятам, после всей нервотрёпки Вы молодцы!

18:10