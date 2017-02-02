ОКР наградил победителей и призеров "Дакара"-2017

В Олимпийском комитете России наградили победителей и призеров "Дакара"-2017, сообщает официальный твиттер ОКР. В классе грузовиков победу одержал "КАМАЗ-Мастер" во главе с Эдуардом Николаевым, второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова, также представляющего "КАМАЗ". В классе квадроциклов Сергей Карякин одержал победу на Yamaha, став первым российским победителем "Дакара" не на грузовиках. Наконец, в классе багги третье место занял Равиль Маганов на Polaris.

В Олимпийском комитете России наградили победителей и призеров ралли "Дакар". pic.twitter.com/7R7ztApmO0 – Olympic Russia (@Olympic_Russia) 2 февраля 2017 г.