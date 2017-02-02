11:58 2 февраля | АВТО / МОТО — Ралли

ОКР наградил победителей и призеров "Дакара"-2017

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В Олимпийском комитете России наградили победителей и призеров "Дакара"-2017, сообщает официальный твиттер ОКР. В классе грузовиков победу одержал "КАМАЗ-Мастер" во главе с Эдуардом Николаевым, второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова, также представляющего "КАМАЗ". В классе квадроциклов Сергей Карякин одержал победу на Yamaha, став первым российским победителем "Дакара" не на грузовиках. Наконец, в классе багги третье место занял Равиль Маганов на Polaris.

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Материалы REN-TV

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