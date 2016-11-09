"КАМАЗ" отправится на "Дакар"-2017 13 ноября

Автомобили команды "КАМАЗ-мастер" 13 ноября отправятся из Набережных Челнов на "Дакар"-2017. Об этом сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

"Дакар"-2017 пройдет 2 - 14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. На "Дакаре" в составе команды "КАМАЗ-мастер" выступят четыре экипажа – Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

- Финальная неделя подготовки идет, техника фактически готова, - цитирует "Р-Спорт" Чагина. - 13 ноября команда выдвигается из Набережных Челнов во французский Гавр, чтобы пройти административную комиссию, а затем уже месяц плыть по Атлантике. Команду проводить приедет, как и в прошлые годы, президент республики Рустам Минниханов.

Он всегда сам тестирует один из автомобилей, мы все знаем, как он любит и поддерживает спорт, тем более автомобильный. Мы это очень ценим. И будем очень рады представить ему все изменения, которые в этом году смогли сделать в машинах, несмотря на все финансовые сложности.