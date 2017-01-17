Эдуард Николаев: "Организаторы прислушались к гонщикам, и "Дакар" стал настоящим"

Победитель "Дакара-2017" в зачете грузовиков Эдуард Николаев отметил, что в этом году ралли-рейд стал прежним. По его словам, орагнизаторы прислушались к гонщикам и вернули этапы с бездорожьем и песками. Пилот "КАМАЗ-мастера" выиграл гонку во второй раз. Первую победу он одержад в 2013 году.

- Организаторы "Дакара" прислушались к участникам, формат действительно поменялся, появилось бездорожье, пески. Можно сказать, что "Дакар" стал настоящим. В 2013 году я завоевал первое место на "Дакаре", и спустя четыре года мы вернули нашего "бедуина" туда, где он должен быть. КАМАЗ - лучшая машина, эта победа была для нас тяжелой. Вы видели, как развивались события, очень много участников занимали лидирующие позиции, и за три дня не было ясности, потому что претендовало множество команд, и развязка наступила в самом конце.

Ключевым моментом в гонке стал разговор с руководителем команды, который сказал, что кто будет самым спокойным, тот и победит, поэтому собрались командой, все друг друга поддержали и поехали в бой.