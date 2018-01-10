Андре Виллаш-Боаш: "Со мной и моим штурманом все хорошо, мы в безопасности"

Бывший главный тренер "Зенита" и "Челси" Андре Виллаш-Боаш отметил, что для него и его штурмана Рубена Фарии "Дакар-2018" закончен. Виллаш-Боаш также добавил, что с ним и Рубеном все в порядке.

- Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку, - написал на своей странице в Инстаграме Виллаш-Боаш.

Напомним, что 9 января Виллаш-Боаш и Фария попали в аварию во время 4-го этапа "Дакара-2018". 40-летний португалец на вертолете был доставлен в больницу, после того как его внедорожник не справился с дюной.