14:03 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Тхэквондо

Анатолий Терехов: "Отстранение тхэквондистов-паралимпийцев не поддается логике"

0
0
0

Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов рассказал, что в тхэквондо допинг практически не применяется. По его словам, возможное отстранение паралимпийской сборной России не поддается никакой логике.

– Мы все очень переживаем за наших паралимпийцев. Допингу нет места в спорте, но наказан должен быть тот, кто пойман. Что касается тхэквондо, то это вообще не тот вид спорта, где применение допинга широко распространено. Возможное отстранение наших тхэквондистов-паралимпийцев не поддается никакой логике. (Сергей ФИШ)

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ