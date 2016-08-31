Анатолий Терехов: "Отстранение тхэквондистов-паралимпийцев не поддается логике"

Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов рассказал, что в тхэквондо допинг практически не применяется. По его словам, возможное отстранение паралимпийской сборной России не поддается никакой логике.

– Мы все очень переживаем за наших паралимпийцев. Допингу нет места в спорте, но наказан должен быть тот, кто пойман. Что касается тхэквондо, то это вообще не тот вид спорта, где применение допинга широко распространено. Возможное отстранение наших тхэквондистов-паралимпийцев не поддается никакой логике. (Сергей ФИШ)