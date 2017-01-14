Южаков и Прохоров стали четвертыми на этапе КМ в Сигулде

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен одержали победу в соревнованиях двоек на шестом этапе Кубка мира в Сигулде. По сумме двух попыток они показали результат 1 минута 23,113 секунды. Вторыми стали латвийцы Оскарс Гудрамович и Петерис Калниньш (+0,363), а замкнули тройку лучших итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер (+0,695).

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,799) финишировали на четвертой строчке. Еще одна российская двойка Андрей Богданов/Андрей Медведев (+0,989) расположилась на седьмой позиции, а Александр Денисьев и Владислав Антонов не финишировали во второй попытке.