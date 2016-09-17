Йозеф Фендт: "Надеемся, что санный спорт затронут не будет при расследовании ВАДА"

Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт сообщил, что санный спорт не упоминается в расследованиях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Также он отметил, что доволен исполкомом организации, который прошел 16-17 сентября в Москве.

- Нас допинговые проблемы не коснулись и в докладе Макларена санный спорт не упоминался, – цитирует "Р-Спорт" Фендт. – И мы надеемся, что наш вид спорта затронут не будет при продолжении расследования. Мы рады, что у нас нет положительных проб.

Мы очень довольны тем, как прошел исполком FIL в Москве. Нам были созданы великолепные условия как для работы, так и для знакомства с городом. Мы довольны подготовкой к исполкому FIL, которая была проделана Федерацией санного спорта России и уровнем его проведения. Чемпионат мира 2020 года? Да, он пройдет в Сочи. Изменений не будет.

Я очень положительно оцениваю результаты россиян, потому что Федерация санного спорта России на протяжении многих лет является нашим хорошим и дружественным партнером. Но, конечно, надо учитывать и тот факт, что конкуренция в мире растет. И добиваться успехов не так легко.