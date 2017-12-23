Семен Павличенко: "Ни разу не слышал о допинге в санном спорте. Даже "норвежские астматики" его не принимают"

Российский саночник Семен Павличенко выразил недоумение по поводу решения МОК о дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Ранее оба спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты на Играх в Сочи были аннулированы. Демченко лишился серебряных медалей в одиночных соревнованиях и в эстафете, а Иванова - в эстафете.

- Было известно, что пройдутся по всем видам спорта, - цитирует "Р-Спорт" Павличенко. - Это неожиданно и очень обидно: совсем непонятно, по какой причине принято решение и что вообще сейчас происходит в спортивном мире? Для меня все просто непонятно. Я вот сижу и думаю: а что если кто-то возьмет и решит отстранить меня от участия в Олимпийских играх? Захотят и отстранят. Мне совсем непонятно, какие причины для этого нужны - ведь все говорят, что весомых доказательств вообще нет.

Я стараюсь вообще не читать негативные новости и думать только о хорошем. Но очень сложно это сделать в такой ситуации - у меня просто в голове не укладывается, как это возможно? Я столько лет занимаюсь санным спортом и никогда не слышал о применении кем-то допинга. В нашем виде спорта даже "норвежские астматики" не принимают допинг, представляете?