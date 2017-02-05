Наталия Гарт: "Сборная России была достойна золота в эстафете на этапе Кубка мира"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что сборная России на высоком уровне провела командную гонку и была достойна золотых медалей седьмого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Российские одиночники Татьяна Иванова, Роман Репилов и экипаж двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов в воскресенье показали суммарное время 2 минуты 21,695 секунды, завоевав серебряные награды.

– Сегодня наши ребята выиграли серебро и бронзу, и я хочу их поздравить с успехом, – цитирует "Р-Спорт" Гарт. – Но всегда ведь хочется золота, и очень обидно, что в эстафете немцы обошли нас на последнем участке трассы. Счастье было так возможно, и я расстроена. Ведь и Гайзенбергер на своем этапе проиграла Тане, потом Лох проехал медленнее Романа, и немецкая двойка долго не могла наверстать проигрыш. Немцы все время шли в "красной зоне", но на последнем вираже им все же удалось нас обойти. Мне очень обидно за ребят, они так хорошо прошли эстафету и заслужили золото.

Теперь мы делим второе-третье места со сборной Канады, набрав по 270 очков. И теперь у нас есть шансы на чистое второе место. На победу рассчитывать трудно, потому что у немцев сейчас 331 очко. Но в то же время очень близко к нам находятся американцы (261) и латвийцы (250).