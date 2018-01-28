Наталия Гарт: "На чемпионате Европы России воздалось за все мучения"

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт оценила выступление россиян на чемпионате Европы на пять с плюсом. Россия выиграла медальный зачет, завоевав три золотых и одну бронзовую медаль. Татьяна Иванова, пожизненно отстраненная от участия в Олимпиадах, выиграла соревнования одиночниц, а также победила в составе сборной в командном турнире.

- На этом турнире нам воздалось за все мучения, которые претерпел российский санный спорт за последние месяцы, - цитирует ТАСС Гарт. - Но успехами в Сигулде справедливость не должна ограничиваться. Мне очень хочется, чтобы Татьяну Иванову все-таки допустили до участия в Олимпиаде.

Я поставлю пять с плюсом за выступление наших саночников на этом чемпионате Европы. Победить немцев в эстафете на таком турнире - это просто чудо. Я уже забыла, когда мы были первыми в этом виде программы.