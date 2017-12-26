Иски в CAS на отстранение Демченко и Ивановой будут поданы на этой неделе

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению серебряных медалей Олимпиады 2014 года в Сочи и пожизненному отстранению от Игр Альберта Демченко и Татьяны Ивановой будут поданы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ближайшие дни. На прошлой неделе дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014.

– Иски в Спортивный арбитражный суд по Альберту Демченко и Татьяне Ивановой обязательно будут поданы на этой неделе, – цитирует "Р-Спорт" Гарт.