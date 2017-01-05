Альберт Демченко: "Завоеванное Ивановой серебро чемпионата Европы - трудовое"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что второе место, которое заняла российская саночница Татьяна Иванова на чемпионате Европы в немецком Кенигзее, стало результатом качественной работы на тренировках как самой спортсменки, так и тренеров, врачей и механиков. По мнению Демченко, трасса в Кенигзее для Ивановой является успешной.

– Второе место на этих соревнованиях стало результатом качественной работы как самой спортсменки, так и тренерского штаба вместе с механиками и врачами, – цитирует ТАСС Демченко. – Это трудовая награда. Татьяна сейчас набирает форму, решила проблемы со здоровьем. Мы надеемся, что на чемпионате мира, который пройдет в австрийском Инсбруке в конце января, она будет в оптимальном состоянии.

Год назад Татьяна выиграла здесь бронзу чемпионата мира, сейчас в ее активе – серебро чемпионата Европы. Она очень хорошо едет вторую часть трассы. Если бы немного отработать на тренировках первую часть, то тогда она спокойно может выигрывать у Гайзенбергер.

Вика Демченко здесь себя проявила хорошо, став десятой на чемпионате Европы. Нужно учитывать, что она выступала после травмы руки и из-за этого на старте проигрывала очень много лидерам. А если брать в расчет снежную погоду и очень пологий старт, то отыграть такое большое отставание здесь невозможно. А по трассе она проехала неплохо, думаю, к чемпионату мира она успеет восстановиться.

Если говорить про Катю Батурину, оставшуюся 16-й, то мы не совсем довольны ее выступлением. Она способна проехать по этой трассе куда быстрее. Пока не знаю, в чем причина такого невысокого результата, но надеюсь, что она еще сможет набрать форму к мировому первенству.