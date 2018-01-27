Альберт Демченко: "Надеюсь, что на Олимпиаде россияне будут выступать лучше, чем на чемпионате Европы"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отметил, что все члены команды еще не набрали хорошей формы. Специалист выразил надежду, что спортсмены покажут лучшие результаты на Олимпийских играх.

– У Денисьева и Антонова все более-менее стабилизировалось, – цитирует РИА "Новости" Демченко. – В первом заезде они хорошо проехали по трассе, а во втором допустили ряд ошибок, которые ведут к большим потерям. Ошибки не позволили претендовать на медаль. Определенный задел сделан, ребята раскрепостились и едут быстрее. Надеюсь, что на Олимпиаде они будут выступать лучше.

У Богданова и Медведева не заладился первый заезд, они допустили много ошибок. А во втором ребята показали достаточно хороший результат. Думаю, что они сейчас отдохнут и на Олимпиаде у них все будет хорошо.

Южаков и Прохоров недорабатывают на старте по сравнению с соперниками. И потом им уже сложно по ходу гонки отыграть допущенное отставание. Рассчитываем, что они прибавят на стартовом отрезке, потому что они хорошо идут по трассе.

Напомним, после первого заезда сборная России занимала четвертое место, но в итоге завершили турнир на седьмой позиции. Чемпионат Европы совмещен с девятым этапом Кубка мира и проходит в Сигулде с 27 по 28 января.